"Черниговгаз Сбыт" уведомил 7,6 тыс должников о прекращении поставок газа

Общая сумма долга клиентов перед компанией достигла 48 млн гривен

По состоянию на 1 марта долг жителей Черниговской области за газ перед "Черниговгаз Сбытом" достиг 712,6 млн гривен. Это в 4 раза больше чем в прошлом году. Рост неплатежей вынудил компанию усилить меры по принудительному взысканию долгов и отправить нарушителям досудебные предложения. Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаз Сбыта".

"С начала года "Черниговгаз Сбыт" прислал 7649 письменных уведомлений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. Общая сумма долга получателей таких писем достигла 48 млн гривен. Наибольшее количество предупреждений было отправлено жителям Чернигова и прилегающего района, а также Прилукского, Нежинского и Бобровицкого районов области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в случае неуплаты долга поставщик направляет представление оператору ГРМ на прекращение газоснабжения квартиры должника, как того требует Кодекс газораспределительных систем. Так, только за январь-март по этой причине без газоснабжения остались 326 домовладений. На сегодня общее количество домохозяйств отключенных за долги составляет 2517.

"Согласно действующему законодательству, если потребитель систематически не оплачивает услугу и накапливает долг, мы должны инициировать перекрытие газа. В большинстве случаев уведомление срабатывает и мотивирует потребителя к погашению неплатежей. Человек обращается к нам и мы находим пути решения проблемы. Если же реакции и понимание со стороны нарушителя платежной дисциплины нет, прибегаем к крайней мере - отключению газоснабжения", - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

Также в прес-службе отметили, что кроме отключения, из рычагов влияния на недобросовестных потребителей является обращение в суд и исполнительные органы для принудительного взыскания неплатежей. На сегодняшний день в различных судебных инстанциях заведено 384 дела на бытовых потребителей газа. Только за предыдущий год по 198 искам компании удалось взыскать с должников 371 тыс. гривен.

"В случае трудности с погашением задолженности компания советует потребителям не ухудшать ситуацию - обращаться в "Черниговгаз Сбыт" за реструктуризацией, а после уплаты долга - за субсидией. По действующим правилам в сфере субсидирования, имеющийся совокупный долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 340 гривен является основанием для отказа в компенсации платежей, или же вообще прекращения предоставления госпомощи. На "Черниговгаз Сбыт" возложена функция ведения реестров должников за газ, с их последующей передачей в территориальные управления соцзащиты населения", - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что с марта 2019 года субсидианты начали получать государственную помощь наличными. Квитанции за газ уже не содержат начислений по субсидиям. Потребителям нужно ориентироваться на сумму к оплате и внести ее на счет поставщика в полном объеме.