"Черниговгаз Сбыт": льготами на газ пользуются более 39 тыс. домохозяйств области

По сравнению с 2018 годом количество получателей госпомощи выросло на 28%
По состоянию на начало мая 2019 года 39222 домовладения Черниговской области пользуются различными видами льгот на оплату услуги по газоснабжению. В отопительный сезон среднемесячная компенсация на возмещения льгот составила 2,7 млн куб. м газа на сумму 23,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черниговгаз Сбыт".
По статистике "Черниговгаз Сбыта" каждое девятое газифицированное домохозяйство пользуется тем или иным видом льготных компенсаций на оплату газа. По сравнению с 2018 годом количество получателей такой госпомощи выросло на 1690 лицевых счетов или 28%.
"На сегодня имеют право получать льготу на газ 91,8 тыс. жителей Черниговской области. В частности, наибольшая численность может претендовать на 25%-ю скидку - 39,5 тыс., на 50%-е возмещение оплат - 31 тыс. человек, а на 75% и 100% - по 10,9 и 10,4 тыс. потребителей соответственно. Но с учетом того, что действующее законодательство позволяет человеку выбирать между льготой и субсидией, почти две трети льготников предпочитают компенсации за потребленный газ в виде субсидии", - говорится в сообщении.
Действующим законодательством Украины определено, что некоторые виды льгот могут распространяться на всех членов семьи. В то время как категория "Ребенок войны" - на одного льготника.
Также в пресс-службе напомнили, что на заседании правительства 17 апреля 2019 года было принято решение о монетизации льгот. Соответствующее Постановление КМУ №373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" официально обнародовано 27.04.2019 года. Документом предусмотрено, что получить льготу в денежной форме станет возможным с 1 октября 2019 года, то есть со следующего отопительного сезона.
"Сейчас мы имеем лишь предварительную информацию, как будет работать монетизация льгот. В начале будет применена безналичная форма оплаты: средства льготнику "на руки" выдаваться не будут. Они будут переводиться на счет Минсоцполитики в Ощадбанке, затем, по заявкам на счет поставщика услуг, - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста. - В дальнейшем, в случае отсутствия задолженности, льготник сможет претендовать на выплату "живых" средств на банковский счет".
По словам пресс-службы, по состоянию на 1 мая 2019 года долги за газ на общую сумму 26,7 млн гривен имеют 31,6 тыс домовладений Черниговской области, пользующихся льготами. Совокупный долг бытовых потребителей газа Черниговского региона равен 677 млн гривен.