"Чернігівгаз Збут": пільгами користуються понад 39 тис. домогосподарств

Станом на початок травня 2019 року 39222 домоволодіння Чернігівської області користуються різними видами пільг на оплату послуги з газопостачання. В опалювальний сезон середньомісячна компенсація на відшкодування пільг склала 2,7 млн куб. м газу на суму 23,3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Чернігівгаз Збут".

За статистикою "Чернігівгаз Збуту" кожне дев'яте газифіковане домогосподарство користується тим чи іншим видом пільгових компенсацій на оплату газу. Порівняно з 2018 роком кількість одержувачів такої держдопомоги зросла на 1690 особових рахунків або 28%.

"На сьогодні мають право отримувати пільгу на газ 91,8 тис. жителів Чернігівської області. Зокрема, найбільша чисельність може претендувати на 25%-ву знижку - 39,5 тис., на 50%-ве відшкодування оплат - 31 тис. осіб, а на 75% і 100% - на 10,9 і 10,4 тис. споживачів відповідно. Але з урахуванням того, що чинне законодавство дозволяє людині вибирати між пільгою і субсидією, майже дві третини пільговиків надають перевагу компенсації за спожитий газ у вигляді субсидії", - йдеться в повідомленні.

Чинним законодавством України визначено, що деякі види пільг можуть поширюватися на всіх членів сім'ї. У той час як категорія "Дитина війни" - на одного пільговика.

Також у прес-службі нагадали, що на засіданні уряду 17 квітня 2019 року було прийнято рішення про монетизації пільг. Відповідну Постанову КМУ №373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі" офіційно оприлюднено 27.04.2019 року. Документом передбачено, що отримати пільгу у грошовій формі стане можливим з 1 жовтня 2019 року, тобто з наступного опалювального сезону.

"Зараз ми маємо лише попередню інформацію, як буде працювати монетизація пільг. На початку буде застосована безготівкова форма оплати: кошти пільговику "на руки" видаватися не будуть. Вони будуть переводитися на рахунок Мінсоцполітики в Ощадбанку, потім, за заявками на рахунок постачальника послуг, - повідомив директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста. - У подальшому, у разі відсутності заборгованості, пільговик зможе претендувати на виплату "живих" коштів на банківський рахунок".

За словами прес-служби, станом на 1 травня 2019 року борги за газ на загальну суму 26,7 млн гривень мають 31,6 тис домоволодінь Чернігівської області, які користуються пільгами. Сукупний борг побутових споживачів газу Чернігівського регіону дорівнює 677 млн гривень.