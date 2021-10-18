"Черниговгаз": реконструкцию систем газоснабжения заказали более 2 тысяч клиентов

Среди промышленных потребителей реконструкцией "под ключ" воспользовалось ООО "Новгород-Северский элеватор". По словам пресс-службы, после проведения работ мощность элеватора увеличилась втрое.

"В связи с расширением производства мы установили новые сушилки, и для увеличения потребления газа заказали реконструкцию у АО "Черниговгаз". Были проведены работы по увеличению диаметра газопроводов и установки нового оборудования. Мы выбрали газ как топливо, так как по калорийности он самый лучший – больше энергии дает при сгорании, более эффективный", - рассказал главный инженер ООО "Новгород-Северский элеватор" Александр Пашко.

В пресс-службе отметили, что реконструкция "под ключ" на элеваторе включала весь комплекс работ: от изготовления проектно-технической документации до прокладки новых надземных стальных газопроводов, замены узла учета газа и шкафного газорегулирующего пункта на более мощные производства RGC Production и пуско-наладочных работ.

"АО "Черниговгаз" осуществляет реконструкции "под ключ" и для бытовых потребителей. Чаще всего за этой услугой обращаются, если нужно изменить место пролегания газопроводов и расположение счетчика и газовых приборов при ремонтах в домах, или если нужно заменить устаревшие трубы и газовые приборы или установить дополнительные. Устаревшее газовое оборудование не только теряет свою энергоэффективность и приводит к увеличению затрат, но и может подвергать опасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выполнять реконструкцию могут исключительно специалисты, которые имеют соответствующие разрешения на выполнение работ повышенной опасности - самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законодательством.

"Компания предоставляет услугу "под ключ": предлагает газовое оборудование по акционным ценам, а также в случае приобретения котла в Клиентском пространстве - фиксированную цену на реконструкцию при условии, что место расположения котла и мощность не меняются, - рассказывает начальник управления 104.ua Клиентского сервиса в Черниговской области Дмитрий Лахтионов. - Персональный менеджер сопровождает клиента на всех этапах – от приема документов, подбора оборудования до пуска газа после завершения всех работ. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на изучение технических характеристик газового оборудования, поиск квалифицированного мастера и тому подобное".

Получить профессиональную консультацию по реконструкции и индивидуальному подбору газового оборудования и заказать услуги потребители могут в 104.ua Клиентских пространствах.