"Чернігівгаз": реконструкцію систем газопостачання замовили понад 2 тисячі клієнтів

Серед промислових споживачів реконструкцією "під ключ" скористалося ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор". За словами прес-служби, після проведення робіт потужність елеватора збільшилась втричі.

"У зв’язку з розширенням виробництва ми встановили нові сушарки, і для збільшення споживання газу замовили реконструкцію у АТ "Чернігівгаз". Було проведено роботи зі збільшення діаметру газопроводів та установки нового обладнання. Ми обрали газ як паливо, оскільки за калорійністю він найкращий – більше енергії дає при згорянні, більш ефективний", - розповів головний інженер ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор" Олександр Пашко.

У прес-службі зазначили, що реконструкція "під ключ" на елеваторі включала увесь комплекс робіт: від виготовлення проектно-технічної документації до прокладання нових надземних сталевих газопроводів, заміни вузла обліку газу та шафового газорегулюючого пункту на більш потужні виробництва RGC Production та пуско-налагоджувальних робіт.

"АТ "Чернігівгаз" здійснює реконструкції "під ключ" і для побутових споживачів. Найчастіше за цією послугою звертаються, якщо потрібно змінити місце пролягання газопроводів і розташування лічильника та газових приладів при ремонтах в оселях, або якщо потрібно замінити застарілі труби і газові прилади чи встановити додаткові. Застаріле газове обладнання не лише втрачає свою енергоефективність і призводить до збільшення витрат, а й може наражати на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що виконувати реконструкцію можуть виключно фахівці, які мають відповідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки - самовільне втручання у системи газопостачання заборонене законодавством.

"Компанія надає послугу "під ключ": пропонує газове обладнання за акційними цінами, а також у випадку придбання котла у Клієнтському просторі - фіксовану ціну на реконструкцію за умови, що місце розташування котла і потужність не змінюються, - розповідає начальник управління 104.ua Клієнтського сервісу у Чернігівській області Дмитро Лахтіонов. - Персональний менеджер супроводжує клієнта на усіх етапах – від прийому документів, підбору обладнання до пуску газу після завершення всіх робіт. Це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на вивчення технічних характеристик газового обладнання, пошук кваліфікованого майстра тощо".

Отримати фахову консультацію щодо реконструкції та індивідуального підбору газового обладнання і замовити послуги споживачі можуть у 104.ua Клієнтських просторах.