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"Черниговгаз" разослал более 114 тыс. сообщений о задолженности

Новости » Энергетика     22.06.2020 - 15:49
"Черниговгаз" разослал более 114 тыс. сообщений о задолженности
Газовая труба (УНИАН)

Если после получения уведомления о задолженности клиенты не рассчитаются, после карантина компания будет вынуждена взыскивать долги принудительно

В Черниговской области за доставку газа в настоящее время задолжали 123 тыс. потребителей. Из них 114,5 тыс. уже получили в течение марта-мая уведомление о задолженности от АО "Черниговгаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Хотя во время карантина был введен мораторий на начисление пени и штрафов и отключения газа за долги, но необходимость своевременно рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги законодательством не отменена. Также не предусмотрены и отсрочки платежей на время карантина. Однако некоторые потребители использовали карантин как повод не платить за полученные услуги по доставке газа. При этом они не предоставляли заявлений на отключение от газовых сетей и продолжают пользоваться газом. Сейчас их долг перед "Черниговгазом" - 13,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если после получения уведомления о задолженности клиенты не рассчитаются, после карантина компания будет вынуждена взыскивать долги принудительно. Среди должников есть и такие, которые не выполняли свои обязательства по расчетам за распределение газа еще до начала карантина – то есть не платят с января.

"Они будут в первую очередь отсоединены от газораспределительной системы с взысканием долга через суд. В дальнейшем же для пользования газом этим потребителям придется заключить новый договор и оплатить услуги по подключению к сетям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в целом на конец первого полугодия 2020 года жители Черниговской области платят за распределение газа более дисциплинированно, чем в начале года. На данный момент уровень расчетов вырос и достиг 90%.

"Чтобы все потребители имели возможность беспрепятственно получать газ, в этом году АО "Черниговгаз" направит 13,5 млн на реконструкцию 9 газорегулирующих пунктов, реконструкцию и замену 46 шкафных газорегулирующих пунктов. Еще более 13 млн – на замену 8 тыс. бытовых счетчиков газа, которые вышли из строя. Поэтому карантин не может быть использован как прикрытие для неуплат", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Черниговгаз
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