"Чернігівгаз" розіслав понад 114 тис. повідомлень про заборгованість

Газова труба (УНІАН)

Якщо після отримання повідомлення про заборгованість клієнти не розрахуються, після карантину компанія буде змушена стягувати борги примусово

У Чернігівській області за доставку газу нині боргують 123 тис. споживачів. З них 114,5 тис. вже отримали протягом березня-травня повідомлення про заборгованість від АТ "Чернігівгаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Хоча під час карантину був запроваджений мораторій на нарахування пені і штрафів та відключення газу за борги, але необхідність своєчасно розраховуватись за житлово комунальні послуги законодавством не скасована. Так само не передбачене і відтермінування сплат на час карантину. Проте деякі споживачі використали карантин як привід не сплачувати за отримані послуги з доставки газу. При цьому вони не надавали заяв на від’єднання від газових мереж і продовжують користуватися газом. Наразі їх борг перед "Чернігівгазом" - 13,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо після отримання повідомлення про заборгованість клієнти не розрахуються, після карантину компанія буде змушена стягувати борги примусово. Серед боржників є й такі, які не виконували свої зобов’язання із розрахунків за розподіл газу ще до початку карантину – тобто не платять з січня.

"Вони будуть першочергово від’єднані від газорозподільної системи зі стягненням боргу через суд. В подальшому ж для користування газом цим споживачам доведеться укласти новий договір та оплатити послуги з під’єднання до мереж", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що загалом на кінець першого півріччя 2020 року жителі Чернігівської області сплачують за розподіл газу більш дисципліновано, ніж на початку року. На даний момент рівень розрахунків зріс і сягнув 90%.

"Щоб всі споживачі мали можливість безперешкодно отримувати газ, в цьому році АТ "Чернігівгаз" спрямує 13,5 млн на реконструкцію 9 газорегулюючих пунктів, реконструкцію і заміну 46 шафових газорегулюючих пунктів. Ще понад 13 млн – на заміну 8 тис. побутових лічильників газу, які вийшли з ладу. Тому карантин не може бути використаний як прикриття для несплат", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева