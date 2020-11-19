"Черниговгаз" провел 42 тысячи ремонтных работ, чтобы подготовить сети к зиме

"Черниговгаз" полностью профинансировал утвержденную программу развития, а это 24 млн гривен. Эти средства потрачены, в том числе, на 42 тысячи ремонтов и регламентных работ на шкафных газорегулирующих пунктах и станциях электрохимической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 1955 году у черниговцев было 600 газовых плит. За 64 года существования "Черниговгаза" их количество выросло почти в 600 раз, и сейчас газовыми плитами пользуются 357 тысяч клиентов компании. Чтобы в них, а также у всех потребителей, которые используют газ комплексно – для нагрева воды, отопления – было стабильное газоснабжение, "Черниговгаз" в 2020 году провел целый комплекс работ. В частности, 42 тысячи ремонтов и регламентных работ на шкафных газорегулирующих пунктах и станциях электрохимической защиты. В поселках Остер и Козелец компания заменила три ШГРП, установленных еще в середине 90-х годов, к которым подключены более тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

В Чернигове компания капитально отремонтировала ГРП, построенный почти 60 лет назад. Работники "Черниговгаза" заменили технологическое оборудование – регуляторы, фильтры, задвижки, и сделали капитальный ремонт здания. По словам пресс-службы, модернизация обеспечит стабильное распределение газа свыше 6 тысячам клиентов компании. Бригады комплексно-приборного обследования также проверили более 2,5 тысячи километров подземных газопроводов. Компания провела периодическую поверку 15 тысяч бытовых счетчиков газа и заменила 10 тысяч непригодных.

"В целом "Черниговгаз" полностью профинансировал утвержденную программу развития, а это 24 миллиона гривен. Именно на эти цели направляются средства, которые потребители платят за распределение газа. Компания благодарна потребителям, которые ответственно относятся к оплате полученных услуг. Именно благодаря вам мы можем выполнять работы, необходимые для обслуживания и обновление сетей", - говорится в сообщении.