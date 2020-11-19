"Чернігівгаз" провів 42 тисячі ремонтних робіт, щоб підготувати мережі до зими

"Чернігівгаз" повністю профінансував затверджену програму розвитку, а це 24 млн гривень. Ці кошти витрачено, в тому числі, на 42 тисячі ремонтів та регламентних робіт на шафових газорегулюючих пунктах та станціях електрохімічного захисту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 1955 році у чернігівців було 600 газових плит. За 64 роки існування "Чернігівгазу" їх кількість зросла майже у 600 разів, і зараз газовими плитами користуються 357 тисяч клієнтів компанії. Щоб у них, а також у всіх споживачів, які використовують газ комплексно – для нагрівання води, опалення – було стабільне газопостачання, "Чернігівгаз" у 2020 році провів цілий комплекс робіт. Зокрема, 42 тисячі ремонтів та регламентних робіт на шафових газорегулюючих пунктах та станціях електрохімічного захисту. У селищах Остер та Козелець компанія замінила три ШГРП, встановлених ще в середині 90-х років, до яких підключені понад тисяча споживачів", - йдеться у повідомленні.

У Чернігові компанія капітально відремонтувала ГРП, збудований майже 60 років тому. Працівники "Чернігівгазу" замінили технологічне обладнання – регулятори, фільтри, засувки, та зробили капітальний ремонт будівлі. За словами прес-служби, модернізація забезпечить стабільний розподіл газу понад 6 тисячам клієнтів компанії. Бригади комплексно-приладового обстеження також перевірили понад 2,5 тисячі кілометрів підземних газопроводів. Компанія провела періодичну повірку 15 тисяч побутових лічильників газу і замінила 10 тисяч непридатних.

"Загалом "Чернігівгаз" повністю профінансував затверджену програму розвитку, а це 24 мільйони гривень. Саме на ці цілі спрямовуються кошти, які споживачі платять за розподіл газу. Компанія вдячна споживачам, які відповідально ставляться до сплати отриманих послуг. Саме завдяки вам ми можемо виконувати роботи, необхідні для обслуговування та оновлення мереж", - йдеться у повідомленні.