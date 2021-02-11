"Черниговгаз": потребители более 140 раз вмешивались в системы газоснабжения

АО "Черниговгаз" получили более 1,1 млн гривен убытков вследствие вмешательства потребителей в систему газоснабжения. Среди них:

3 случая несанкционированного подключения газопровода

46 случаев самовольного восстановления газопотребления

95 случаев повреждения и вмешательство в работу газовых счетчиков

"В частности, в одном из последних таких случаев потребитель устроил несанкционированный газопровод – на газовом вводе самовольно установил дополнительный редуктор для понижения давления и резиновый шланг, который пролегал под стенами дома и в квартире был подсоединен к котлу в обход счетчика", - говорится в сообщении.

Фото: "пресс-служба Черниговгаза"

По словам пресс-службы, нарушения рассмотрела комиссия, к участию в заседании которой также приглашаются представители регионального сектора НКРЭКУ, а в случае вмешательства в работу счетчика - государственного предприятия "Черниговстандартметрология". По результатам рассмотрения нарушения его виновник должен компенсировать 24 тысячи гривен.

"Порядок начисления объемов природного газа, в случае выявления нарушений осуществляется по предельным объемам потребления природного газа населением (приложение 15 Кодекса ГРС) с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя за период с дня последнего контрольного снятия показаний счетчика до дня обнаружения нарушения. Снова пользоваться газом потребители, у которых обнаружили нарушения, смогут только после уплаты начисленной суммы компенсации и стоимости работ по повторному подключению газа. На данный момент нарушители уже компенсировали полмиллиона гривен нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

В "Черниговгазе" напомнили, что любое самовольное вмешательство в систему газоснабжения, нарушение правил пользования газом несет опасность для жизни и может привести к трагическим последствиям.