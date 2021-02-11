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"Чернігівгаз": споживачі більше 140 разів втручалися в системи газопостачання

Автор: Марія Тарариєва

За 2020 рік працівники АТ "Чернігівгаз" виявили 144 випадки втручань в системи газопостачання. Всі вони були підтверджені експертизами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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АТ "Чернігівгаз" зазнало понад 1,1 млн гривень збитків внаслідок втручань споживачів в систему газопостачання. Серед них:

  • 3 випадки підключення несанкціонованого газопроводу
  • 46 випадків самовільного відновлення газоспоживання
  • 95 випадків пошкодження та втручання в роботу газових лічильників

"Зокрема, в одному з останніх таких випадків споживач облаштував несанкціонований газопровід – на газовому вводі самовільно встановив додатковий редуктор для пониження тиску та гумовий шланг, який пролягав під стінами будинку і в помешканні був приєднаний до котла в обхід лічильника", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресс-служба "Чернігівгазу"

За словами прес-служби, порушення розглянула комісія, до участі в засіданні якої також запрошуються представники регіонального сектору НКРЕКП, а у випадку втручання в роботу лічильника - державного підприємства "Чернігівстандартметрологія". За результатами розгляду порушення його винуватець має компенсувати 24 тисячі гривень.

"Порядок нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням (додаток 15 Кодексу ГРМ) з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня виявлення порушення. Знову користуватися газом споживачі, у яких виявили порушення, зможуть лише після сплати нарахованої суми компенсації та вартості робіт з повторного підключення газу. Наразі порушники вже компенсували півмільйона гривень завданих збитків", - йдеться у повідомленні.

У "Чернігівгазі" нагадали, що будь-яке самовільне втручання в систему газопостачання, порушення правил користування газом несе небезпеку для життя та може призвести до трагічних наслідків.

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