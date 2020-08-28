ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Черниговгаз" получил 400 тысяч гривен убытков из-за вмешательства в счетчики

Чернигов, Пятница 28 августа 2020 16:35
"Черниговгаз" получил 400 тысяч гривен убытков из-за вмешательства в счетчики
Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

За 8 месяцев этого года в лабораториях по поверке счетчиков газа АО "Черниговгаз" было проведено 477 экспертиз. В 43 случаях специалисты обнаружили несанкционированные вмешательства в работу счетчиков, из-за которых компания понесла в общей сложности 400 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Одно из самых дорогих для самой же себя вмешательств осуществила частная предпринимательница из Нежина, которая является коммунально-бытовым потребителем газа. Она вмешалась в учетный механизм своего счетчика. Нарушения специалисты компании заподозрили из-за несоответствия объемов потребленного газа, которые указывала потребительница, площади помещения. Как выяснилось во время экспертизы, она действительно установила дополнительный элемент, не предусмотренный заводской конструкцией счетчика, в его учетный механизм для остановки. В результате таких действий она должна компенсировать 70 тысяч гривен убытков, в том числе стоимость газа, который использовала без учета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ответственность за вмешательство в работу счетчиков газа установлена Кодексом ГРМ. Если во время проверки или контрольного осмотра счетчика представитель газораспределительной компании выявляет повреждения пломб, самого счетчика, признаки несанкционированного вмешательства в его работу и прочее, он должен составить акт о нарушении. Согласно ему счетчик демонтируют и составляют протокол о направлении на экспертизу.

"Если экспертиза подтверждает факт вмешательства, его рассматривает комиссия, к участию в которой приглашают также представителей государственного предприятия "Черниговстандартметрология" и территориального органа НКРЭКУ. Комиссия устанавливает сумму ущерба и рассчитывает объем газа, который мог быть использован за период несанкционированного вмешательства. Согласно Кодексу ГРМ, такой расчет проводится по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов потребителя. Также нарушитель должен оплатить расходы, связанные с демонтажем и транспортировкой счетчика, экспертизой и ремонтом или установкой нового счетчика взамен поврежденного", - говорится в сообщении.

В АО "Черниговгаз" отмечают, что кражи газа недопустимы, а вмешательство в счетчики и газопроводы несут опасность и финансовые последствия для нарушителей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Черниговгаз
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь