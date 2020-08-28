"Черниговгаз" получил 400 тысяч гривен убытков из-за вмешательства в счетчики

Газовый счетчик (РБК-Украина)

За 8 месяцев этого года в лабораториях по поверке счетчиков газа АО "Черниговгаз" было проведено 477 экспертиз. В 43 случаях специалисты обнаружили несанкционированные вмешательства в работу счетчиков, из-за которых компания понесла в общей сложности 400 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Одно из самых дорогих для самой же себя вмешательств осуществила частная предпринимательница из Нежина, которая является коммунально-бытовым потребителем газа. Она вмешалась в учетный механизм своего счетчика. Нарушения специалисты компании заподозрили из-за несоответствия объемов потребленного газа, которые указывала потребительница, площади помещения. Как выяснилось во время экспертизы, она действительно установила дополнительный элемент, не предусмотренный заводской конструкцией счетчика, в его учетный механизм для остановки. В результате таких действий она должна компенсировать 70 тысяч гривен убытков, в том числе стоимость газа, который использовала без учета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ответственность за вмешательство в работу счетчиков газа установлена Кодексом ГРМ. Если во время проверки или контрольного осмотра счетчика представитель газораспределительной компании выявляет повреждения пломб, самого счетчика, признаки несанкционированного вмешательства в его работу и прочее, он должен составить акт о нарушении. Согласно ему счетчик демонтируют и составляют протокол о направлении на экспертизу.

"Если экспертиза подтверждает факт вмешательства, его рассматривает комиссия, к участию в которой приглашают также представителей государственного предприятия "Черниговстандартметрология" и территориального органа НКРЭКУ. Комиссия устанавливает сумму ущерба и рассчитывает объем газа, который мог быть использован за период несанкционированного вмешательства. Согласно Кодексу ГРМ, такой расчет проводится по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов потребителя. Также нарушитель должен оплатить расходы, связанные с демонтажем и транспортировкой счетчика, экспертизой и ремонтом или установкой нового счетчика взамен поврежденного", - говорится в сообщении.

В АО "Черниговгаз" отмечают, что кражи газа недопустимы, а вмешательство в счетчики и газопроводы несут опасность и финансовые последствия для нарушителей.