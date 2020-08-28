"Чернігівгаз" отримав 400 тисяч гривень збитків через втручання у лічильники

Газовий лічильник (РБК-Україна)

За 8 місяців цього року в лабораторіях з повірки лічильників газу АТ "Чернігівгаз" було проведено 477 експертиз. У 43 випадках фахівці виявили несанкціоновані втручання в роботу лічильників, через які компанія зазнала загалом 400 тисяч гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Одне із найдорожчих для самої ж себе втручань здійснила приватна підприємиця з Ніжина, яка є комунально-побутовим споживачем газу. Вона втрутилася в обліковий механізм свого лічильника. Порушення фахівці компанії запідозрили через невідповідність обсягів спожитого газу, які вказувала споживачка, площі помешкання. Як з’ясувалося під час експертизи, вона дійсно встановила додатковий елемент, не передбачений заводською конструкцією лічильника, в його обліковий механізм для зупинки. В результаті таких дій вона має компенсувати 70 тисяч гривень збитків, в тому числі вартість газу, який використала без обліку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що відповідальність за втручання у роботу лічильників газу встановлена Кодексом ГРМ. Якщо під час перевірки або контрольного огляду лічильника представник газорозподільної компанії виявляє пошкодження пломб, самого лічильника, ознаки несанкціонованого втручання в його роботу тощо, він має скласти акт про порушення. Згідно з ним лічильник демонтують та складають протокол про направлення на експертизу.

"Якщо експертиза підтверджує факт втручання, його розглядає комісія, до участі в якій запрошують також представників державного підприємства "Чернігівстандартметрологія" та територіального органу НКРЕКП. Комісія встановлює суму збитків та розраховує об’єм газу, який міг бути використаний за період несанкціонованого втручання. Згідно з Кодексом ГРМ, такий розрахунок проводиться за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів споживача. Також порушник має сплатити витрати, пов’язані з демонтажем і транспортуванням лічильника, експертизою та ремонтом чи встановленням нового лічильника замість пошкодженого", - йдеться у повідомленні.

В АТ "Чернігівгаз" наголошують, що крадіжки газу неприпустимі, а втручання у лічильники та газопроводи несуть небезпеку та фінансові наслідки для порушників.