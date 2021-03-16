"Черниговгаз": половина вызовов АДС связаны с неисправностями внутридомовых систем

В 2020 году аварийные бригады "Черниговгаза" выезжали на вызовы 17,5 тысяч раз. Из них 8,5 тысяч были связаны с запахом газа в помещениях, где установлены газовые приборы, и в подъездах. Все они регистрируются на внутридомовых сетях, которые не обслуживаются.

"Большинства подобных случаев можно избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних сетей, - говорит начальник отдела технического обслуживания АО "Черниговгаз" Виталий Ленько. – После заключения договоров наши специалисты, как правило, обнаруживают утечки газа на резьбовых соединениях и на отключающих устройствах, которые иногда просто не работают. Заключение договоров на техническое обслуживание позволяет провести ремонт или замену оборудования заблаговременно. Подобные договоры уже заключили в 82-х черниговских многоэтажках".

Проводить техническое обслуживание может выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал.

"Мы имеем все эти условия и 65-летний опыт обслуживания газовых сетей. Во время технического обслуживания обследуем сети, проверяем на герметичность и устраняем утечки в случае обнаружения, проверяем и чиним запорные устройства, обслуживаем газовое оборудование и проверяем автоматику безопасности и тому подобное. Такие работы нужно регулярно проводить на всех газифицированных объектах", - объясняет Виталий Ленько.

В пресс-службе отметили, что все работы, которые нужно провести во время ТО сетей, и их стоимость определяются индивидуально для каждого потребителя в зависимости от его оборудования. Узнать всю эту информацию и подписать договор можно во всех Клиентских пространствах 104.ua, которые обслуживают клиентов АО "Черниговгаз". Также получить консультацию можно в контакт-центре 067 65 64 104, (0462) 61 62 04.

"Напоминаем, что ответственностью Оператора ГРМ являются только распределительные газопроводы. За внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственны собственники, за общие сети в многоэтажках (и не только газовые, но и электрические, водопроводные и т. п) – балансодержатель (ОСМД, ЖЭК или другое предприятие, которое оказывает услугу по содержанию дома). Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах", в котором указано, что техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения проводится за счет совладельцев (ст14, п.3). В утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа затраты на эти работы не заложены", - говорится в сообщении.

В компании также пояснили, что граница, где начинается внутридомовая сеть, определяется актом балансовой принадлежности. Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. Фактически, внутридомовые сети – это все газовые сети от вентиля на входе в дом: газовые трубы на фасадах зданий и внутри помещений, подключенное к ним оборудование.