"Черниговгаз" передал в суд дела 292 должников за распределение газа
По состоянию на начало мая 88,5 тысяч потребителей задолжали 13,7 млн гривен за полученные услуги по распределению газа. АО "Черниговгаз" вынуждено взимать эти долги в судебном порядке и сейчас подало в суд 292 исков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Газовики констатируют - вынуждены подавать в суд. Ведь средства за оказанную услугу являются главным источником финансирования деятельности газораспределительной компании.
Предприятие направляет их на выполнение инвестиционной программы и обслуживание газораспределительной системы области - а это 14 тысяч километров газопроводов и 2,2 тысячи ГРП и ШГРП, десятки тысяч другого оборудования; содержание аварийно-диспетчерской службы; оплата труда специалистов; уплата государственных налогов.
"Как показывает статистика, около половины потребителей, дела которых передают в суд, сразу рассчитываются с долгами. Остальные - в судебном порядке. Кроме суммы долга, потребители оплачивают судебные издержки, исполнительный сбор - иногда эта сумма может оказаться больше, чем сам долг. Должникам грозит потеря субсидии. Поэтому не стоит накапливать долги и доводить ситуацию до их принудительного взыскания", - говорит коммерческий директор АО" Черниговгаз "Владимир Хилько.
Сейчас АО "Черниговгаз" проводит подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году компания инвестирует в развитие газораспределительной системы области 36,5 миллионов гривен. Поскольку газопроводы в подавляющем большинстве строились еще в советское время, они требуют значительных капиталовложений.
Всего в 2021 году компания по инвестпрограмме планирует заменить 71 ШГРП и реконструировать 10 ГРП; провести капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают от коррозии 12,3 тыс. км газопроводов; заменить 910 домовых регуляторов давления и 8,4 тысячи непригодных счетчиков.
К примеру, в Семеновке компания уже установила новый шкафной газорегулирующий пункт производства Львовского завода RGC Production. ШГРП регулируют и поддерживают стабильное давление газа в системе и предотвращают его прыжки. Установленный ШГРП имеет несколько степеней защиты, минимизирует утечки газа и аварийные ситуации, и позволяет бесперебойно распределять газ в полтысячи домов.
Такие же ШГРП "Черниговгаз" установил вместо 2-х старых, которые уже отработали более 30 лет, в Сновске. Они будут обеспечивать газом более 600 потребителей.