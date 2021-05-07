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"Чернігівгаз" передав до суду справи 292 боржників за розподіл газу

Новость на русском → Чернігів, П'ятниця 07 травня 2021 18:03
"Чернігівгаз" передав до суду справи 292 боржників за розподіл газу Фото: "Чернігівгаз" передав до суду справи майже 300 боржників за розподіл газу (facebook.com chernigivgaz)
Автор: РБК-Україна

Станом на початок травня 88,5 тисяч споживачів заборгували 13,7 млн гривень за отримані послуги з розподілу газу. АТ "Чернігівгаз" змушене стягувати ці борги у судовому порядку і наразі подало до суду 292 позови.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Газовики констатують - змушені подавати до суду. Адже кошти за надану послугу є головним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії.

Підприємство спрямовує їх на виконання інвестиційної програми та обслуговування газорозподільної системи області - а це 14 тисяч кілометрів газопроводів і 2,2 тисячі ГРП й ШГРП, десятки тисяч іншого обладнання; утримання аварійно-диспетчерської служби; оплата праці фахівців; сплата державних податків.

"Як свідчить статистика, близько половини споживачів, справи яких передають до суду, одразу розраховуються з боргами. Решта - у судовому порядку. Крім суми боргу, споживачі оплачують судові витрати, виконавчий збір - інколи ця сума може виявитися більшою, ніж сам борг. Боржникам загрожує втрата субсидії. Тому не варто накопичувати борги і доводити ситуацію до їх примусового стягнення", - говорить комерційний директор АТ "Чернігівгаз" Володимир Хилько.

Наразі АТ "Чернігівгаз" проводить підготовку до наступного опалювального сезону. Цьогоріч компанія інвестує у розвиток газорозподільної системи області 36,5 мільйонів гривень. Оскільки газопроводи у переважній більшості будувалися ще за радянських часів, вони потребують значних капіталовкладень.

Загалом у 2021 році компанія за інвестпрограмою планує замінити 71 ШГРП та реконструювати 10 ГРП; провести капремонт 13 станцій електрохімічного захисту, які захищають від корозії 12,3 тис. км газопроводів; замінити 910 будинкових регуляторів тиску та 8,4 тисячі непридатних лічильників.

До прикладу, у Семенівці компанія вже встановила новий шафовий газорегулюючий пункт виробництва Львівського заводу RGC Production. ШГРП регулюють та підтримують стабільний тиск газу в системі і запобігають його стрибкам. Встановлений ШГРП має кілька ступенів захисту, що мінімізує витоки газу та аварійні ситуації, і дозволяє безперебійно розподіляти газ у півтисячі домівок.

Такі ж ШГРП "Чернігівгаз" встановив замість 2-х старих, які вже відпрацювали понад 30 років, у Сновську. Вони забезпечуватимуть газом понад 600 споживачів.

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