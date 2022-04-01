"Черниговгаз" в паузах между обстрелами восстанавливает газоснабжение

"Черниговгаз" пользуется паузами между обстрелами чтобы отремонтировать сети и возобновить газоснабжение. Артобстрелы жилых районов и сброс авибомб на город привели к разрушению фасадных газопроводов и даже смежных коммуникаций.

"Газовикам приходится восстанавливать газопроводы буквально "в подвешенном состоянии", держа лестницу в воздухе над водой. Благодарим коллег за мужество, смелость и находчивость, которые они проявляют в таких сложных условиях. И несмотря ни на что продолжают работать на победу", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки 31 марта восстановлено газоснабжение почти 3 5000 потребителям в Харьковской, Запорожской, Черниговской областях. С начала войны российские оккупанты лишили стабильного газоснабжения более 339 000 домохозяйств по всей Украине.