"Чернігівгаз" в паузах між обстрілами відновлює газопостачання

"Чернігівгаз" користується паузами між обстрілами аби відремонтувати мережі та поновити газопостачання. Артобстріли житлових районів і скидання авібомб на місто призвели до руйнування фасадних газопроводів і навіть суміжних комунікацій.

"Газовикам доводиться відновлювати газопроводи буквально "у підвішеному стані", тримаючи драбину у повітрі над водою. Дякуємо колегам за мужність, сміливість і винахідливість, які вони проявляють в таких складних умовах. І незважаючи ні на що продовжують працювати на перемогу", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу 31 березня відновлено газопостачання до майже 3 5000 споживачам у Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях. З початку війни російські окупанти позбавили стабільного газопостачання більше 339 000 домогосподарств по всій Україні.