"Черниговгаз" открыл шестой Центр обслуживания клиентов - в Козельце

Это позволило охватить качественным сервисом более 249 тыс. потребителей, а это 70% домохозяйств области

Современный центр обслуживания потребителей газа открылся вчера в Козельце Черниговской области. Теперь более 17,3 тыс. семей смогут получать полный спектр услуг газовых компаний в одном помещении. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черниговгаз".

Центр обслуживания в Козельце стал шестым в области офисом, оформленным по современным стандартам. Это позволило охватить качественным сервисом более 249 тыс. потребителей, а это 70% домохозяйств области.

При открытии центра председатель правления "Черниговгаза" Алла Яровая отметила, что внедрение высокого уровня предоставления услуг и обеспечения оперативной обратной связи между специалистами газовой компании и потребителями является приоритетом компании.

"Открытие центра в Козельце стало очередным шагом к воплощению стратегии развития клиентского сервиса газовой компании и перехода к качественно новым прозрачным взаимоотношениям с потребителями, - отметила Алла Яровая. - Именно Козелецкий район является одним из регионов Черниговщины с наиболее развитой газификацией и большим количеством потребителей. А новый центр позволит предоставлять им полную консультационную и сервисную поддержку, систематизировать услуги и сделать прием посетителей приятным и комфортным. Надеемся, что это будет способствовать налаживанию диалога и взаимоотношений с потребителями".

Организация работы центра рассчитана на максимальное удобство получения услуг. Теперь в одном месте жители райцентра и прилегающего района смогут провести сверку расчетов и показаний счетчиков, получить консультацию по задолженности, льготе и субсидии, подать заявление на смену владельца, заключение договоров, заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и т.п

В зоне обслуживания работают 2 универсальных специалиста, которые консультируют бытовых потребителей и юридических лиц по широкому кругу вопросов по газоснабжению. Но главная новинка центра - это зона ресепшен. Ее администратор - первый, кто встречает посетителя. Он помогает клиенту в решении вопросов, не требующих детального изучения состояния лицевого счета, или направляет его к профильному специалисту. Такое грамотное перераспределение клиентских потоков позволит избежать очередей и сэкономить время посетителей. Также в функции администратора входит помощь потребителю с регистрацией Личного кабинета на мониторе "тонкий клиент" и ознакомление с другими дистанционными сервисами компании.

Чтобы потребители приходили по привычному им адресу, расположение не меняли, а только модернизировали уже существующее помещение по новым стандартам. Особое внимание уделено удобному зонированию. Помещение оборудовано таким образом, чтобы человек мог легко ориентироваться внутри и чувствовать себя комфортно. Для этого в зоне ожидания установлены удобные диваны, кулер с водой, есть доступ к wi-fi.

Центр обслуживания клиентов будет работать с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед. Адрес центра: пгт Козелец, ул. Промышленная, 4.