"Чернігівгаз" відкрив шостий Центр обслуговування клієнтів - в Козельці

Це дозволило охопити якісним сервісом понад 249 тис. споживачів, а це 70% домогосподарств області

Сучасний центр обслуговування споживачів газу відкрився вчора в Козельці Чернігівської області. Тепер понад 17,3 тис. сімей зможуть отримувати повний спектр послуг газових компаній в одному приміщенні. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернігівгаз".

Центр обслуговування у Козельці став шостим в області офісом, оформленим за сучасними стандартами. Це дозволило охопити якісним сервісом понад 249 тис. споживачів, а це 70% домогосподарств області.

Під час відкриття центру голова правління "Чернігівгазу" Алла Ярова зазначила, що впровадження високого рівня надання послуг та забезпечення оперативного зворотного зв'язку між фахівцями газової компанії і споживачами є пріоритетом компанії.

"Відкриття центру у Козельці стало черговим кроком до втілення стратегії розвитку клієнтського сервісу газової компанії і переходу до якісно нових прозорим взаємин із споживачами, - зазначила Алла Ярова. - Саме Козелецький район є одним з регіонів Чернігівщини з найбільш розвиненою газифікацією і великою кількістю споживачів. А новий центр дозволить надавати їм повну консультаційну та сервісну підтримку, систематизувати послуги і зробити прийом відвідувачів приємним і комфортним. Сподіваємося, що це сприятиме налагодженню діалогу та взаємовідносин з споживачами".

Організація роботи центру розрахована на максимальну зручність отримання послуг. Тепер в одному місці жителі райцентру і прилеглого району зможуть провести звірку розрахунків і показників лічильників, отримати консультацію по заборгованості, пільги та субсидії, подати заяву на зміну власника, укладення договорів, замовити газифікацію житла, технічне обслуговування або ремонт газових приладів і т.п

У зоні обслуговування працюють 2 універсальних спеціаліста, які консультують побутових споживачів і юридичних осіб по широкому колу питань щодо газопостачання. Але головна новинка центру - це зона ресепшен. Її адміністратор - перший, хто зустрічає відвідувача. Він допомагає клієнтові у вирішенні питань, які не потребують детального вивчення стану особового рахунку, або направляє його до профільного фахівця. Таке грамотне перерозподіл клієнтських потоків дозволить уникнути черг та зекономити час відвідувачів. Також у функції адміністратора входить допомога споживачеві з реєстрацією Особистого кабінету на моніторі "тонкий клієнт" та ознайомлення з іншими дистанційними сервісами компанії.

Щоб споживачі приходили за звичним ним адресою, розташування не міняли, а лише модернізували вже існуюче приміщення за новими стандартами. Особливу увагу приділено зручному зонуванню. Приміщення обладнане таким чином, щоб людина могла легко орієнтуватися всередині і відчувати себе комфортно. Для цього в зоні очікування встановлені зручні дивани, кулер з водою, є доступ до wi-fi.

Центр обслуговування клієнтів буде працювати з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п'ятницю - з 8.00 до 16.00 без перерви на обід. Адреса центру: смт Козелець, вул. Промислова, 4.