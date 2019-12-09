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"Черниговгаз" открыл одиннадцатый Центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика     09.12.2019 - 13:50
"Черниговгаз" открыл одиннадцатый Центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаза")

Посетителей нового офиса будут консультировать 3 менеджера

5 декабря состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Черниговгаз" в городе Мена. Более 11,5 тыс. потребителей газа Менского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное.

"Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся конструктивного диалога и эффективного сотрудничества с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", - отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

По словам пресс-службы, первым клиента всегда встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц - будут консультировать 3 менеджера.

"С помощью современных онлайн - технологий, клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете. Максимально продуманный интерьер, созданный таким образом, чтобы посетители комфортно себя чувствовали - просторная и светлая зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус", - говорится в сообщении.

Сейчас в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа и расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.

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