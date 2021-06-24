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"Черниговгаз" обновил газорегулирующее оборудование в двух населенных пунктах

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Чернигов, Четверг 24 июня 2021 12:31
"Черниговгаз" обновил газорегулирующее оборудование в двух населенных пунктах Шкафной газорегуляторный пункт (facebook.com/104.UA)
Автор: Мария Тарарыева

Специалисты АО "Черниговгаз" провели полное обновление газорегулирующего оборудования в Чемере Козелецкого района и Атюше Коропского района Черниговской области. Компания установила 9 новых ШГРП, которые обеспечат газом более тысячи клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Новые ШГРП производства завода RGC Production оборудованы современной автоматикой безопасности и надежными итальянскими регуляторами давления, и имеют несколько степеней защиты, которые минимизируют утечки газа и аварийные ситуации. Замену оборудования компания провела по инвестпрограмме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Черниговгаз" как оператор ГРМ выполняет все работы, предусмотренные утвержденным НКРЭКУ планом развития, необходимые для безопасной и стабильной работы газораспределительной системы на территории лицензионной деятельности. Сотрудники компании в режиме 24/7 и поддерживают сети в рабочем состоянии, проводят их реконструкцию и ремонт для обеспечения потребителей газом.

"В частности, в этом году "Черниговгаз" инвестирует в развитие газораспределительной системы области 36,5 млн гривен. По инвестпрограмме компания планирует заменить 71 ШГРП и реконструировать 10 ГРП; провести капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают от коррозии 12,3 тысяч км газопроводов; заменить 910 домовых регуляторов давления и 8,4 тысячи непригодных счетчиков", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, финансируются такие работы за средства, которые потребители платят по тарифу на распределение газа.

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