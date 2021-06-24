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"Чернігівгаз" оновив газорегулююче обладнання у двох населених пунктах

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Чернігів, Четвер 24 червня 2021 12:31
"Чернігівгаз" оновив газорегулююче обладнання у двох населених пунктах Шафовий газорегуляторний пункт (facebook.com/104.UA)
Автор: Марія Тарариєва

Фахівці АТ "Чернігівгаз" провели повне оновлення газорегулюючого обладнання у Чемері Козелецького району та Атюші Коропського району Чернігівської області. Компанія встановила 9 нових ШГРП, які забезпечать газом понад тисячу клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Нові ШГРП виробництва заводу RGC Production обладнані сучасною автоматикою безпеки та надійними італійськими регуляторами тиску, і мають кілька ступенів захисту, які мінімізують витоки газу та аварійні ситуації. Заміну обладнання компанія провела за інвестпрограмою", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Чернігівгаз" як оператор ГРМ виконує всі роботи, передбачені затвердженим НКРЕКП планом розвитку, необхідні для безпечної та стабільної роботи газорозподільної системи на території ліцензійної діяльності. Працівники компанії в режимі 24/7 підтримують мережі в робочому стані, проводять їхню реконструкцію та ремонт для забезпечення споживачів газом.

"Зокрема, цьогоріч "Чернігівгаз" інвестує у розвиток газорозподільної системи області 36,5 млн гривень. За інвестпрограмою компанія планує замінити 71 ШГРП та реконструювати 10 ГРП; провести капремонт 13 станцій електрохімічного захисту, які захищають від корозії 12,3 тисяч км газопроводів; замінити 910 будинкових регуляторів тиску та 8,4 тисячі непридатних лічильників", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, фінансуються такі роботи за кошти, які споживачі сплачують за тарифом на розподіл газу.

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