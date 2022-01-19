ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Черниговгаз" модернизировал сети, заменив более тысячи единиц оборудования

Новина українською →
Черновцы, Среда 19 января 2022 17:04
"Черниговгаз" модернизировал сети, заменив более тысячи единиц оборудования Фото: модернизация газовых сетей (пресс-служба "Черниговгаза")
Автор: Мария Тарарыева

Специалисты "Черниговгаза" заменили и реконструировали более тысячи газорегулирующего оборудования на газораспределительных сетях области в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

В компании отметили, что в течение 2021 года для обеспечения безаварийного и бесперебойного распределения газа оператор ГРМ установил по всей области 114 новых шкафных газорегулирующих пунктов вместо ШГРП, которые исчерпали свой срок эксплуатации. Также специалисты "Черниговгаза" провели реконструкцию 15 ГРП, установив современное технологическое оборудование для регулирования давления газа и автоматику безопасности итальянского производства. Модернизированные ГРП и ШГРП обеспечивают газом 22 тысячи потребителей.

"Еще 900 потребителей получили новые комбинированные домовые регуляторы давления. Кроме того, газовики отремонтировали и заменили 85 станций катодной защиты, которые защищают 500 километров газопроводов от разрушения под влиянием внешних факторов. За год бригады комплексно-приборного обследования и мобильная лаборатория проверили 4 тысячи километров подземных газопроводов, что позволило своевременно выявить и отремонтировать проблемные участки, которые могли привести к аварийным ситуациям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, специалисты компании ежедневно выполняют целый комплекс текущих регламентных работ, без которых невозможно стабильное и бесперебойное газоснабжение. Независимо от формы собственности, "Черниговгаз" как оператор ГРМ обеспечивает обслуживание, ремонт и модернизацию газораспределительных сетей региона, их редизайн – для оптимизации избыточных мощностей и затрат на содержание.

"Распределение газа - это сложный технологический процесс, невозможный без соответствующей материально-технической базы, работы специалистов, специальных программных комплексов и диспетчеризации. Поэтому в прошлом году мы реализовали инновационный проект – создание первого в Украине централизованного диспетчерского управления. В нем объединены и автоматизированы процессы диспетчинга по трем направлениям: аварийным ситуациям, балансировке и режимам газоснабжения. Это необходимо для оперативного реагирования на ключевые задачи, которые касаются распределения газа", - рассказал технический директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

Также в компании отметили, что инвестируя в газораспределительные сети региона и цифровизацию процессов, АО "Черниговгаз" обеспечивает газоснабжение более 360 тысяч потребителей различных категорий – от бытовых до промышленных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Газ
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше