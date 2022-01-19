"Черниговгаз" модернизировал сети, заменив более тысячи единиц оборудования

Специалисты "Черниговгаза" заменили и реконструировали более тысячи газорегулирующего оборудования на газораспределительных сетях области в 2021 году.

В компании отметили, что в течение 2021 года для обеспечения безаварийного и бесперебойного распределения газа оператор ГРМ установил по всей области 114 новых шкафных газорегулирующих пунктов вместо ШГРП, которые исчерпали свой срок эксплуатации. Также специалисты "Черниговгаза" провели реконструкцию 15 ГРП, установив современное технологическое оборудование для регулирования давления газа и автоматику безопасности итальянского производства. Модернизированные ГРП и ШГРП обеспечивают газом 22 тысячи потребителей.

"Еще 900 потребителей получили новые комбинированные домовые регуляторы давления. Кроме того, газовики отремонтировали и заменили 85 станций катодной защиты, которые защищают 500 километров газопроводов от разрушения под влиянием внешних факторов. За год бригады комплексно-приборного обследования и мобильная лаборатория проверили 4 тысячи километров подземных газопроводов, что позволило своевременно выявить и отремонтировать проблемные участки, которые могли привести к аварийным ситуациям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, специалисты компании ежедневно выполняют целый комплекс текущих регламентных работ, без которых невозможно стабильное и бесперебойное газоснабжение. Независимо от формы собственности, "Черниговгаз" как оператор ГРМ обеспечивает обслуживание, ремонт и модернизацию газораспределительных сетей региона, их редизайн – для оптимизации избыточных мощностей и затрат на содержание.

"Распределение газа - это сложный технологический процесс, невозможный без соответствующей материально-технической базы, работы специалистов, специальных программных комплексов и диспетчеризации. Поэтому в прошлом году мы реализовали инновационный проект – создание первого в Украине централизованного диспетчерского управления. В нем объединены и автоматизированы процессы диспетчинга по трем направлениям: аварийным ситуациям, балансировке и режимам газоснабжения. Это необходимо для оперативного реагирования на ключевые задачи, которые касаются распределения газа", - рассказал технический директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

Также в компании отметили, что инвестируя в газораспределительные сети региона и цифровизацию процессов, АО "Черниговгаз" обеспечивает газоснабжение более 360 тысяч потребителей различных категорий – от бытовых до промышленных.