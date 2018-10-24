"Черниговгаз" комплексно подготовился к работе в осенне-зимний период

Иллюстративное фото (dtek.com)

На протяжении 9 месяцев 2018 года специалисты "Черниговгаза" проверили почти 124 тыс. домохозяйств

Работниками ПАО "Черниговгаз" проведен комплекс мероприятий, направленных на надежное функционирование газораспределительной системы Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ключевыми направлениями нынешней подготовки к отопительному сезону стали капитальные и текущие ремонты газовых сооружений, станций катодной защиты, обследование газовой сети на наличие повреждений и утечек.

Компания осуществила техническое обслуживание и переоснащение 1,7 тыс. газорегуляторных сооружений, заменив морально устаревшее запорно-регулирующее оборудование советских времен на современное зарубежное оборудование. Было продиагностировано работу 738 станций катодной защиты. Кроме того, техническим осмотром охвачено свыше 4,7 тыс. км сетей области, а это 90% от запланированного объема работ.

"В холодное время года вся система газоснабжения испытывает максимальное нагружена и требует более тщательного наблюдения и контроля. Этот период становится для газовиков настоящим испытанием на готовность к любым непредвиденным ситуациям. Поэтому как только заканчивается предыдущий отопительный сезон, мы начинаем думать и работать на перспективу – меняем оборудование, ремонтируем проблемные участки, создаем аварийный запас труб, проверяем готовность персонала, и тому подобное", - сообщил технический директор "Черниговгаза" Виталий Черчович.

В течение 9 месяцев 2018 года специалисты "Черниговгаза" проверили почти 124 тыс. домохозяйств. Аварийно-диспетчерской службой было устранено 12 тыс. утечек газа. В летний период проведены ремонтно-профилактические работы газораспределительных сетей и сооружений свыше 130 населенных пунктов области.

С тех пор, как на минувшей неделе местные советы объявили о начале отопительного сезона, ПАО "Черниговгаз" уже возобновило газоснабжение 85 из 96 котельных предприятий теплоэнергетики. Более 80% учреждений бюджетной сферы уже с газом.