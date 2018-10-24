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"Чернігівгаз" комплексно підготувався до роботи в осінньо-зимовий період

Новини » Енергетика    24.10.2018 - 15:43
Ілюстративне фото (dtek.com)
Ілюстративне фото (dtek.com)

Впродовж 9 місяців 2018 року фахівці "Чернігівгазу" перевірили майже 124 тис. домогосподарств

Працівниками ПАТ "Чернігівгаз" проведено комплекс заходів, спрямованих на надійне функціонування газорозподільної системи Чернігівськії області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ключовими напрямками цьогорічної підготовки до опалювального сезону стали капітальні та поточні ремонти газових споруд, станцій катодного захисту, обстеження газової мережі на наявність пошкоджень та витоків.

Компанія здійснила технічне обслуговування та переоснащення 1,7 тис. газорегуляторних споруд, замінивши морально-застаріле запірно-регулююче обладнання радянських часів на сучасне закордонне устаткування. Було продіагностовано роботу 738 станцій катодного захисту. Крім того, технічним оглядом охоплено понад 4,7 тис. км мереж області, а це 90% від запланованого обсягу робіт. 

"В холодну пору року вся система газопостачання відчуває максимальне навантажена та вимагає більш ретельного нагляду та контролю. Цей період стає для газовиків справжнім випробовуванням на готовність до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому як тільки добігає кінця попередній опалювальний сезон, ми починаємо думати і працювати на перспективу – міняємо устаткування, ремонтуємо проблемні ділянки, створюємо аварійний запас труб, перевіряємо готовність персоналу, тощо", - повідомив технічний директор "Чернігівгазу" Віталій Черчович.

Впродовж 9 місяців 2018 року фахівці "Чернігівгазу" перевірили майже 124 тис. домогосподарств. Аварійно-диспетчерською службою було усунуто 12 тис. витоків газу. В літній період проведені ремонтно-профілактичні роботи газорозподільчих мереж та споруд понад 130 населених пунктів області.

Відтоді, як на минулому тижні місцеві ради оголосили про початок опалювального сезону, ПАТ "Чернігівгаз" вже відновило газопостачання 85 з 96 котелень підприємств теплоенергетики. Більше 80% установ бюджетної сфери також вже з газом.

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