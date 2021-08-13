"Черниговгаз": количество неплательщиков за распределение газа уменьшилось на 40%

78 тысяч потребителей сейчас имеют долг за услугу по распределению газа перед АО "Черниговгаз". Его общая сумма составила 15,7 млн гривен. Наибольшее количество должников – в Прилуцком и Нежинском районах.

Вместе с тем, значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу. В компании отметили, что если в конце 2020 года их было более 19 тысяч, то по состоянию на 1 августа 2021 года – 11,7 тысяч. То есть 7,4 тысячи клиентов компании частично или полностью рассчитались с накопленными долгами.

"Сознательная уплата за распределение газа-Это гарантия бесперебойного газоснабжения. Ведь за средства, уплаченные потребителями за полученные услуги, операторы ГРМ осуществляют все работы по обслуживанию и ремонтам газораспределительных сетей области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году "Черниговгаз" по инвестпрограмме, которая является частью утвержденного НКРЭКУ тарифа, заменит 71 ШГРП. Новые шкафные газорегулирующие пункты будут обеспечивать газом более 9 тысяч клиентов компании. Также предусмотрена реконструкция 10 ГРП, капремонт 13 станций электрохимической защиты газопроводов, которые предотвращают их коррозию и тому подобное.

"Единственный источник финансирования таких работ - тариф на распределение газа. Поэтому бессознательное отношение части потребителей к расчетам за полученные услуги ставит под угрозу полное выполнение запланированного перечня работ. Именно из-за этого АО "Черниговгаз" вынуждено взыскивать долги принудительно. В частности, за первое полугодие компания передала в суды 495 дел должников. Кроме долга, они должны будут оплатить еще и судебные издержки", - говорится в сообщении.