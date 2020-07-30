"Черниговгаз": долг за распределение может составить 20,5 млн гривен к началу отопительного сезона

Газовый вентиль (УНИАН)

Долговой кризис требует решения накануне отопительного сезона

С начала года долги производителей тепла для нужд населения перед Операторами ГРМ уже составили более 1 млрд гривен по всей Украине. До начала отопительного сезона долги черниговских тепловиков могут составить более 20 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз".

"По предварительным прогнозам, до первого октября долг тепловиков за распределение газа может составить 20,5 млн гривен (около 15 млн – АО "Облтеплокоммунэнерго", более 3 млн – ООО "НежинТеплоСети" и почти 2 млн – КП "Прилукитепловодоснабжение"). Таким образом, начало отопительного сезона на Черниговщине может оказаться под угрозой. Не смотря на то, что теплоснабжающие и теплогенерирующие предприятия используют специальные счета, проблема расчетов за потребленный ими природный газ для обеспечения потребностей населения зашла в тупик", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, долги ТКЭ возникли из-за неполной оплаты населения за услуги отопления и за то, что тарифы на отопление не полностью покрывают затраты на его производство и транспортировку.

По мнению председателя Ассоциации газового рынка Украины Дениса Сенектутова, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций. Также для них должны быть установлены экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременные расчеты таких предприятий за распределение газа и сам газ в будущем.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решение проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов демонстрируют, что спецсчета гарантированно доводят предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", - отметил председатель АГРУ.

Также в пресс-службе отметили, что суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ по всей Украине за природный газ составляет около 45 млрд гривен. Также увеличиваются долги предприятий и распределение газа. По мнению АГРУ, для решения проблемы долгов ТКЭ и ТЭЦ необходимо разработать механизм списания задолженности по всей цепочке доставки газа для производства тепла для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, необходимое для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021.