"Чернігівгаз": борг за розподіл може сягнути 20,5 млн гривень до початку опалювального сезону

Газовий вентиль (УНІАН)

Боргова криза потребує вирішення напередодні опалювального сезону

З початку року борги виробників тепла для потреб населення перед Операторами ГРМ вже склали більше 1 млрд гривень по всій Україні. До початку опалювального сезону борги чернігівських тепловиків можуть скласти більше 20 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернігівгаз".

"За попередніми прогнозами, до першого жовтня борг тепловиків за розподіл газу може сягнути 20,5 млн гривень ( близько 15 млн – АТ "Облтеплокомуненерго", понад 3 млн – ТОВ "НіжинТеплоМережі" та майже 2 млн – КП "Прилукитепловодопостачання"). Таким чином, початок опалювального сезону на Чернігівщині може опинитися під загрозою. Не дивлячись на те, що теплопостачальні та теплогенеруючі підприємства використовують спеціальні рахунки, проблема розрахунків за спожитий ними природний газ для забезпечення потреб населення зайшла у глухий кут", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, борги ТКЕ виникли через неповну сплату населення за послуги опалення та через те, що тарифи на опалення не повністю покривають витрати на його виробництво і транспортування.

На думку голови Асоціації газового ринку України Дениса Сенектутова, слід розглянути можливість списання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій. Також для них мають бути встановлені економічно-обґрунтовані тарифи на теплову енергію, щоб забезпечити своєчасні розрахунки таких підприємств за розподіл газу та сам газ в майбутньому.

"За десятки років застосування спецрахунків не існує жодного успішного кейсу вирішення проблем у сфері ЖКГ. Приклади підприємств ТКЕ, а також водоканалів демонструють, що спецрахунки гарантовано доводять такі підприємства до банкрутства, в той самий час питання боргів повністю не вирішується", - зазначив голова АГРУ.

Також у прес-службі зазначили, що сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ по всій Україні за природний газ складає близько 45 млрд гривень. Також збільшуються борги підприємств і за розподіл газу. На думку АГРУ, для вирішення проблеми боргів ТКЕ та ТЕЦ необхідно розробити механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для виробництва тепла для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення ТКЕ, необхідне для забезпечення населення теплом під час опалювального сезону 2020-2021.