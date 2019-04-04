"Черниговгаз" будет оспаривать в суде решение НКРЭКУ о наложении штрафа

ПАО "Черниговгаз" не согласно с решением НКРЭКУ о наложении штрафов за приведение объемов газа к стандартным условиям, усматривает в действиях регулятора дискриминацию по отношению к потребителям и предвзятость к оператору ГРМ. Компания будет обжаловать его в суде как противоречащее нормам законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

Отмечается, что приведение объемов газа к стандартным условиям "Черниговгаз" осуществлял руководствуясь действующими Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, и т.п.

"Действия регулятора не решают вопрос по существу, являются деструктивными и направлены против завершения европейских реформ на рынке газа. Стоит отметить, что все юридические лица и более 93 тыс. домохозяйств Черниговщины, длительное время уже оплачивают газ приведенный к стандартным условиям. Имеется в виду жилье, оборудованное счетчиками с термокорекцией, и на общедомовом учете", - говорится в сообщении.

В компании считают, что такая дискриминация одних потребителей за счет других неприемлема, а наложение штрафов не устранит проблему.

"В акте проверки не указано конкретной нормы закона, которую нарушил "Черниговгаз". Но вместо того, чтобы ликвидировать очевидные пробелы в нормативке, поставить потребителей в равные условия, что собственно является одной из основных функций независимого регулятора, он наказывает облгаз штрафами за соблюдение законодательства, принятого им же", - подчеркнула председатель правления "Черниговгаза" Алла Яровая.

По словам пресс-службы, между всеми участниками рынка природный газ передается только в стандартных условиях. И в случае отклонения от стандартов, в процессе распределения и поставок газа возникает многомиллионный дефицит средств, который государство не компенсирует. Отсрочка перехода на расчеты в енергоединицах улучшает только финансовое состояние главного государственного монополиста.

"Конечным бенефициаром" в этой ситуации является "Нафтогаз", который получает 90% стоимости газа, в том числе от стандартных условий. Вместо поддержки реформирования рынка, что позволило бы уменьшить долговые обязательства операторов ГРМ, НАК ведет открытую информационную войну. Призывает потребителей не платить, что в сочетании с искусственными долгами позволит вытеснить облгаз с рынка распределения газа. А решение регулятора еще раз подтверждает содействие в этом, и указывает на политическую заангажированность", - отметил финансовый директор Дмитрий Чеберяк.

Также отмечается, что бездействие Нацкомиссии по пересмотру тарифа на распределение газа приводит к глубокой убыточности "Черниговгаза".

"Из-за недостаточности объемов и заниженную стоимость газа в тарифе на покрытие ПТП, компания вынуждена приобретать у оператора ГТС услугу балансировки. Такая деструктивная политика не дает предприятию возможности полноценно функционировать. В результате - заложниками становятся потребители, а также наши сотрудники, которые за мизерную зарплату вынуждены по сути выполнять роль буфера, и на себе испытывать негатив, искусственно созданный государством", - отметил коммерческий директор Сергей Савченко.

В компании также отметили, что еще в 2015 году, после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в энергетических единицах. Это позволило бы вообще снять вопрос приведения объемов газа к стандартным условиям. Однако, по словам пресс-службы, этого так и не произошло.Поэтому решение НКРЭКУ о наложении штрафа, "Черниговгаз" будет оспаривать в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.