"Чернігівгаз" буде оскаржувати в суді рішення НКРЕКП про накладення штрафу

ПАТ "Чернігівгаз" не згодне з рішенням НКРЕКП про накладення штрафів за приведення обсягів газу до стандартних умов, вбачає в діях регулятора дискримінацію по відношенню до споживачів і упередженість до оператора ГРМ. Компанія буде оскаржувати його в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України. Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

Наголошується, що приведення обсягів газу до стандартних умов "Чернігівгаз" здійснював керуючись діючими Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, тощо.

"Дії регулятора не вирішують питання по суті, є деструктивними і спрямовані проти завершення європейських реформ на ринку газу. Варто зазначити, що всі юридичні особи і понад 93 тис. домогосподарств Чернігівщини, тривалий час вже оплачують газ приведений до стандартних умов. Мається на увазі житло, обладнане лічильниками з термокорекцией, і на общедомовом обліку", - йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що така дискримінація одних споживачів за рахунок інших неприйнятна, а накладення штрафів не усуне проблему.

"В акті перевірки не вказано конкретної норми закону, яку порушив "Чернігівгаз". Але замість того, щоб ліквідувати очевидні прогалини в нормативці, поставити споживачів у рівні умови, що власне є однією з основних функцій незалежного регулятора, він карає облгаз штрафами за дотримання законодавства, прийнятого ним же", - підкреслила голова правління "Чернігівгазу" Алла Ярова.

За словами прес-служби, між усіма учасниками ринку природний газ передається тільки в стандартних умовах. І в разі відхилення від стандартів у процесі розподілу і поставок газу виникає багатомільйонний дефіцит коштів, який держава не компенсує. Відстрочка переходу на розрахунки в енергоединицах тільки покращує фінансовий стан головного державного монополіста.

"Кінцевим бенефіціаром" у цій ситуації є "Нафтогаз", який отримує 90% вартості газу, в тому числі від стандартних умов. Замість підтримки реформування ринку, що дозволило б зменшити боргові зобов'язання операторів ГРМ, НАК веде відкриту інформаційну війну. Закликає споживачів не платити, що в поєднанні з штучними боргами дозволить витіснити облгаз з ринку розподілу газу. А рішення регулятора ще раз підтверджує сприяння в цьому, і вказує на політичну заангажованість", - зазначив фінансовий директор Дмитро Чеберяк.

Також зазначається, що бездіяльність Нацкомісії щодо перегляду тарифу на розподіл газу призводить до глибокої збитковості "Чернігівгазу".

"Через недостатність обсягів і занижену вартість газу в тарифі на покриття ВТВ, компанія змушена купувати в оператора ГТС послугу балансування. Така деструктивна політика не дає підприємству можливості повноцінно функціонувати. В результаті заручниками стають споживачі, а також наші співробітники, які за мізерну зарплату змушені по суті виконувати роль буфера, і випробовувати на собі негатив, штучно створений державою", - зазначив комерційний директор Сергій Савченко.

У компанії також відзначили, що ще в 2015 році, після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в енергетичних одиницях. Це дозволило б взагалі зняти питання приведення обсягів газу до стандартних умов. Однак, за словами прес-служби, цього так і не сталося.Тому рішення НКРЕКП про накладення штрафу, "Чернігівгаз" буде оскаржувати в судовому порядку згідно з чинним законодавством.