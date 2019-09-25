"Черниговгаз": 8 теплоснабжающих предприятий до сих пор не имеют поставщика газа

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Согласно законодательству, "Черниговгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям

По состоянию на 23 сентября в Черниговской области насчитывается 8 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой более 78 тыс. домохозяйств и свыше 1 тыс. небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и др. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз".

"В Черниговской области насчитывается 8 теплогенерирующих предприятий, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Поэтому они не имеют права потреблять природный газ с газораспределительной системы, а АО "Черниговгаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний", - говорится в сообщении.

Перечень производителей тепла:

1. АО "Облтеплокомуненерго"

2. ООО "Специальная энергетическая компания"

3. ООО "Нежинтеплосети"

4. ОСМД "Аир"

5. КП "Носовские тепловые сети" НГС

6. ОСМД "Понад Удаем"

7. КП "Прилукитепловодоснабжение" ПГС ЧО

8. ООО "Вианна Групп"

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет вынуждена прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит председатель правления "Черниговгазу" Алла Яровая. - Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Черниговгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих важные общественные услуги, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

В пресс-службе также отметили, что органы местного самоуправления и владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортных и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - говорится в сообщении.

АО "Черниговгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.