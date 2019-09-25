"Чернігівгаз": 8 теплопостачальних підприємств досі не мають постачальника газу

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Згідно із законодавством, "Чернігівгаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам

Станом на 23 вересня у Чернігівській області налічується 8 виробників тепла, які не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Вони повинні забезпечувати теплом взимку більше 78 тис. домогосподарств і понад 1 тис. непобутових споживачів, серед яких школи, дитсадки та ін. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернігівгаз".

"У Чернігівській області налічується 8 теплогенеруючих підприємств, які не включені до реєстру споживачів газу ні одного постачальника. Тому вони не мають права споживати природний газ з газорозподільної системи, а АТ "Чернігівгаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній", - йдеться в повідомленні.

Перелік виробників тепла:

1. АТ "Облтеплокомуненерго"

2. ТОВ "Спеціальна енергетична компанія"

3. ТОВ "Ніжинтепломережі"

4. ОСББ "Аір"

5. КП "Носівські теплові мережі" НГС

6. ОСББ "Понад Удаєм"

7. КП "Прилукитепловодопостачання" ПЦБ ЧО

8. ТОВ "Вианна Груп"

"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям, - каже голова правління "Чернігівгазу" Алла Ярова. - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Чернігівгаз" має вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, які надають важливі суспільні послуги, а також виробників теплової енергії для потреб споживачів або підприємств, установ, організацій.

У прес-службі також зазначили, що органи місцевого самоврядування і власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу протягом опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організацій, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться в повідомленні

АТ "Чернігівгаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади.