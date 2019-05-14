"Черниговгаз": 50% предприятий оснащены средствами дистанционной передачи данных

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Требование об их установке утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем

Уже больше половины небытовых потребителей Черниговской области оборудовали коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Их наличие необходимо для обеспечения точного прогнозирования объемов потребления газа в области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черниговгаз".

"Половина предприятий Черниговской области установили на собственных коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Требование об их установке утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме Оператору ГРМ. Это нужно для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, что стартовала 1 марта 2019 года. Однако значительная часть предприятий Черниговской области продолжает собирать информацию о потреблении газа в ручном режиме.

"Каждое утро наши специалисты различными способами - по телефону, электронной почте, СМС-сообщениями или Viber, сводят потребление газа по всем предприятиям. Довольно часто связь с представителями компаний вообще отсутствует. Это значительно усложняет процесс занесения и сведения баланса газа. К тому же существенно возрастает вероятностью ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям", - сообщил технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

По словам пресс-службы, о важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало и НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 970 юридических лиц Черниговской области медлят с установкой необходимого оборудования.

Если в ближайшее время НКРЭКУ не примет иного решения, ПАО "Черниговгаз" придется приостановить распределение газа данным компаниям. Все предприятия уже получили соответствующие уведомления.

"На сегодняшний день у 970 небытовых потребителей различной формы собственности не установлено необходимое оборудование. В их распоряжении находятся около 1,5 тыс. узлов учета газа, - сообщил Игорь Швец. - Мы неоднократно направляли письма-уведомления с разъяснением процедуры и ответственности за невыполнение норм закона. Сейчас, как того требует законодательство, компания "Черниговгаз" предупредила клиентов об отключении".

Также в пресс-службе отметили, что юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке. Средняя стоимость оборудования одного узла учета газа, а именно счетчика и средств передачи данных на сегодня составляет 7 тыс. гривен.

"Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов или в Контакт-центре ПАО "Черниговгаз". Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании", - говорится в сообщении.