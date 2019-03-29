"Черниговгаз" в 2019 году получит 111 млн гривен убытков на ПТП

Иллюстративное фото (УНИАН)

Производственно-технологические потери являются основным источником убытков для компании

Финансовый результат ПАО "Черниговгаз" за прошлый год по итогам собрания акционеров составил почти 102 млн грн убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаза".

Как отмечается, одна из главных причин заключается в дисбалансе стоимости газа для производственно-технологических нужд. В случае неурегулирования ситуации, в текущем году лишь по статье ПТП компания прогнозирует убыток на уровне 111 млн грн.

Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. В 2016 объемы производственно-технологических потерь для операторов ГРС утверждались последний раз. Для ПАО "Черниговгаз" это 27,4 млн куб м.

"Хотя "Черниговгаз" в течение последних двух лет неоднократно подавал в Минэнергоугля собственные обоснованные расчеты объемов ПТП, его нынешний объем занижен примерно на 37%. То есть, в действующем тарифе облгаза для этих нужд не предусмотрено средств на приобретение около 20 млн куб м газа. Отсюда вывод, с 2016 года в объемах ПТП не были учтены затраты на приведение газа к стандартным условиям", - констатировал финансовый директор "Черниговгаза" Дмитрий Чеберяк.

Кроме того, из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе, компания вынуждена приобретать у АО "Укртрансгаз" услугу по балансировке газа. Средняя стоимость этой услуги в прошлом году составила 11,2 тыс грн/тыс. куб м без НДС. Поэтому "Черниговгаз" имел возможность профинансировать расходы только на 14,9 млн. куб м газа.

При этом, с 2016 года существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла с 1378 грн до 4173 грн, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 грн/литр до 28 грн/литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции за тот же период составил более 35%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос более чем на 66%.

В компании говорят, что готовы к проверкам НКРЭКУ и приветствуют такой шаг. Ведь Регулятор на протяжении последних лет последовательно формировал нормативную базу, которая предусматривает приведение газа к стандартным условиям. В частности, требование о приведении объемов газа к стандартным условиям содержится в Кодексе газораспределительных систем, типовом договоре на распределение, а также поставки газа бытовым потребителям.

"Мы считаем, что бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. В 2015 году после принятия закона "О рынке природного газа" планировался переход к оплате за газ в энергоединицах. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако этого так и не произошло", - отметил коммерческий директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

Большинство счетчиков, которые установлены у потребителей, считают объем газа в рабочих условиях - без коррекции температуры и давления. Чтобы учесть "температурную" разницу и применяются коэффициенты. Зимой используются коэффициенты больше единицы и счет за газ будет выше, а летом - наоборот.

Размер коэффициента зависит от месяца года, от региона и местонахождения счетчика. Даже расстояние до счетчика от входа в помещения имеет значение. Поэтому коэффициенты могут отличаться у потребителей с идентичным оборудованием, которые живут в одинаковых домах.

Как отмечается, основной сферой деятельности ПАО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м. природного газа. Система газоснабжения Черниговской области состоит из 13,8 тысяч км газопроводов. Нашими потребителями являются более 356,5 тысяч семей, около 2,5 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области.

Самыми крупными клиентами ПАО "Черниговгаз" является Черниговская ТЭЦ, Облтеплокомуненерго, САН ИнБев Украина, Черниговский молокозавод, Корюковская фабрика технических бумаг.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ежегодно в бюджеты всех уровней уплачивается свыше 98 миллионов гривен налогов и сборов.