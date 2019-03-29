"Чернігівгаз" в 2019 році отримає 111 млн гривень збитків на ВТВ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Виробничо-технологічні втрати є основним джерелом збитків для компанії

Фінансовий результат ПАТ "Чернігівгаз" за минулий рік за підсумками зібрання акціонерів склав майже 102 млн грн збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Чернігівгазу".

Як зазначається, одна з головних причин полягає в дисбалансі вартості газу для виробничо-технологічних потреб. У разі неврегулювання ситуації, в поточному році лише по статті ВТВ компанія прогнозує збиток на рівні 111 млн грн.

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугілля згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. В 2016 обсяги виробничо-технологічних втрат для операторів ГРМ затверджувались востаннє. Для ПАТ "Чернігівгаз" це 27,4 млн куб м.

"Хоча "Чернігівгаз" протягом останніх двох років неодноразово подавав до Міненерговугілля власні обґрунтовані розрахунки обсягів ВТВ, його нинішній обсяг занижено приблизно на 37%. Тобто, в діючому тарифі облгазу для цих потреб не передбачено коштів на придбання близько 20 млн куб м газу. Звідси висновок, з 2016 року в обсягах ВТВ не були враховані витрати на приведення газу до стандартних умов", - констатував фінансовий директор "Чернігівгазу" Дмитро Чеберяк.

Крім того, через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі, компанія змушена придбавати в АТ "Укртрансгаз" послугу з балансування газу. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 11,2 тис грн/тис куб м без ПДВ. Тому "Чернігівгаз" мав можливість профінансувати витрати тільки на 14,9 млн куб м газу.

При цьому, з 2016 року суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1378 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

В компанії кажуть, що готові до перевірок НКРЕКП і вітають такий крок. Адже Регулятор впродовж останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про приведення обсягів природного газу до стандартних умов міститься в Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі на розподіл, а також постачання газу побутовим споживачам.

"Ми вважаємо, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. В 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу" планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього так і не відбулося", - зазначив комерційний директор "Чернігівгазу" Сергій Савченко.

Більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об’єм газу в робочих умовах - без корекції температури та тиску. Щоб врахувати "температурну" різницю і застосовуються коефіцієнти. Взимку використовуються коефіцієнти більші за одиницю і рахунок за газ буде вищим, а влітку - навпаки.

Розмір коефіцієнту залежить від місяця року, від регіону та місцезнаходження лічильника. Навіть відстань до лічильника від входу в приміщення має значення. Тому коефіцієнти можуть відрізнятись у споживачів з ідентичним обладнанням, що живуть в однакових будинках.

Як зазначається, основною сферою діяльності ПАТ "Чернігівгаз" є розподіл природного газу. Щорічний обсяг транспортування становить близько 600 млн куб. м. природного газу. Система газопостачання Чернігівської області складається з 13,8 тисяч км газопроводів. Нашими споживачами є понад 356,5 тисяч сімей, близько 2,5 тисяч підприємств та установ Чернігівської області.

Найкрупнішими клієнтами ПАТ "Чернігівгаз" є Чернігівська ТЕЦ, Облтеплокомуненерго, САН ІнБев Україна, Чернігівський молокозавод, Корюківська фабрика технічних паперів.

Компанія є одним з найкрупніших платників податків регіону. Щорічно до бюджетів усіх рівнів сплачується понад 98 мільйонів гривень податків і зборів.