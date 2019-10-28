В Чернигове закрыли школу из-за вспышки гепатита

Фото: школа № 7 в Чернигове (chernigiv-rada.gov.ua)

На данный момент в больницу госпитализировали 16 школьников

В Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

Сообщается, что на данный момент в больницу госпитализировали 16 школьников. Детям назначено соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Все ученики 1,2 и 5 классов и сотрудники школы пройдут обследование.

Напомним, в одной из школ Чернигова диагностировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Позже число пострадавших возросло до 15.

РБК-Украина сообщало, что полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в школе, в которой дети заболели вирусным гепатитом.

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.