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В Чернігові закрили школу через спалах гепатиту

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 13:43
В Чернігові закрили школу через спалах гепатиту
Фото: школа № 7 у Чернігові (chernigiv-rada.gov.ua)

На даний момент у лікарню госпіталізували 16 школярів

У Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради.

Повідомляється, що на даний момент у лікарню госпіталізували 16 школярів. Дітям призначено відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Всі учні 1,2 і 5 класів та співробітники школи пройдуть обстеження.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Чернігова діагностували 13 випадків захворювання вірусним гепатитом. Пізніше кількість постраждалих зросла до 15.

РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь). Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження свободи строком до трьох років.

Кількість постраждалих через отруєння вірусним гепатитом в Чернігові зросла Відкрито справу через масове захворювання гепатитом в школі Чернігова
Новини України Гепатит АшколаЧернігів
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