В Чернигове задержали на взятке депутата горсовета

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали депутата Черниговского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия "Черниговстройинвест". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что директор коммунального предприятия по предварительному сговору группой лиц с депутатом требовали 50 000 долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории города Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов в отношении указанного земельного участка

"В случае непредоставления средств, предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины. Во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов лиц задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также готовится ходатайство в суд об избрании лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должности.

Напомним, вчера сотрудники Государственного бюро расследований задержали прокурора отдела процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области. Прокурор потребовал 2500 долларов от предпринимателя за своевременное информирование о проведении негласных следственных действий и обысков по указанному уголовному производству и дальнейшее его закрытие.