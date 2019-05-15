У Чернігові затримали на хабарі депутата міськради

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали депутата Чернігівської міської ради - голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що директор комунального підприємства за попередньою змовою групою осіб з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо вказаної земельної ділянки.

"У разі ненадання коштів, підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України. Під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів осіб затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду про обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посади.

Нагадаємо, вчора співробітники Державного бюро розслідувань затримали прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. Прокурор вимагав 2500 доларів від підприємця за своєчасне інформування про проведення негласних слідчих дій та обшуків по вказаному кримінальному провадженню та подальше його закриття.