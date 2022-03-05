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В Чернигове задержали пилота сбитого российского самолета Су-25

Автор: Юлия Бойко

Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - сообщил он.

Он также уточнил, что пилота задержали военные.

Напомним, сегодня стало известно о том, что украинские войска сбили очередной российский военный самолет.

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ЧерниговСу-25Война России против Украины