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У Чернігові затримали пілота збитого російського літака Су-25

Автор: Юлія Бойко

Українські засоби ППО збили російський літак Су-25 в околицях Чернігова. Пілота, який катапультувався, вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Щойно в Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Заборовки. Також сьогодні збитий ворожий безпілотник", - повідомив він.

Він також уточнив, що пілота затримали військові.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що українські війська збили черговий російський військовий літак.

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ЧернігівСу-25Війна Росії проти України