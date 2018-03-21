В Чернигове во время обысков прокуратура остановила подготовку антиукраинских акций

В ходе обысков обнаружены гранаты, тротиловые шашки, карты регионов Украины с отметками мест
В Чернигове во время обысков в рамках уголовного производства относительно государственной измены правоохранители изъяли взрывчатое оружие и доказательства подготовки к проведению антиукраинских акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым.
"В Чернигове проведено шесть обысков по месту проживания лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение ущерба международному имиджу Украины и дестабилизации общественно-политической ситуации в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Обыски происходили в рамках производства по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленты и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к указанным противоправных антиукраинских акций.
Фото: прокуратура остановила подготовку провокаций в Чернигове (ark.gp.gov.ua)
Добавим, что 12 марта 2018 года прокуратурой Крыма в рамках данного уголовного производства было проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и Киеве.
Во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы с поддержки аннексии Крыма, деньги, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе 2 гранаты и более 600 патронов различного калибра, которые свидетельствуют о подготовке к указанным противоправных антиукраинских акций.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала интернет-сообщество за пропаганду так называемой "Житомирской народной республики".