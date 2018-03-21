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У Чернігові під час обшуків прокуратура зупинила підготовку антиукраїнських акцій

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 20:40
Фото: тротилові шашки (ark.gp.gov.ua)
Фото: тротилові шашки (ark.gp.gov.ua)

У ході обшуків виявлено гранати, тротилові шашки, карти регіонів України з відмітками місць

У Чернігові під час обшуків у рамках кримінального провадження щодо державної зради  правоохоронці вилучили вибухову зброю та докази підготовки до проведення антиукраїнських акцій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Автономної Республіки Крим.

"У Чернігові проведено шість обшуків за місцем проживання осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні, спрямованих на нанесення шкоди міжнародному іміджу України та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Обшуки відбувалися у рамках провадження провадження за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

У ході вказаних обшуків виявлено та вилучено гранати, тротилові шашки з електричними запалами, а також карти регіонів України з відмітками місць, "георгіївські" стрічки та російські прапори, що свідчить про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій.

Фото: прокуратура зупинила підготовку провокацій (ark.gp.gov.ua)

Додамо, що 12 березня 2018 року прокуратурою Криму у межах даного кримінального провадження було проведено 28 обшуків у Дніпропетровській, Львівській, Херсонській, Миколаївській, Херсонській областях та Києві.

Під час обшуків були виявлені та вилучені агітаційні матеріали з підтримки анексії Криму, гроші, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, заборонену продукцію, в тому числі 2 гранати та понад 600 набоїв різного калібру, які свідчать про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала інтернет-спільноту за пропаганду так званої "Житомирської народної республіки".

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Теги: дестабилизация в Украине
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