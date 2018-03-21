У Чернігові під час обшуків прокуратура зупинила підготовку антиукраїнських акцій

У ході обшуків виявлено гранати, тротилові шашки, карти регіонів України з відмітками місць

У Чернігові під час обшуків у рамках кримінального провадження щодо державної зради правоохоронці вилучили вибухову зброю та докази підготовки до проведення антиукраїнських акцій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Автономної Республіки Крим.

"У Чернігові проведено шість обшуків за місцем проживання осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні, спрямованих на нанесення шкоди міжнародному іміджу України та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Обшуки відбувалися у рамках провадження провадження за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

У ході вказаних обшуків виявлено та вилучено гранати, тротилові шашки з електричними запалами, а також карти регіонів України з відмітками місць, "георгіївські" стрічки та російські прапори, що свідчить про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій.