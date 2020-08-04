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В Чернигове в трехэтажном здании произошел взрыв

Чернигов, Вторник 04 августа 2020 09:51
В Чернигове в трехэтажном здании произошел взрыв
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас пожар ликвидирован на площади 2400 кв.м

Вчера в трехэтажном неэксплуатируемом здании Чернигова произошел пожар, после чего прогремел взрыв. К тушению были привлечены 57 спасателей и 12 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник на первом этаже трехэтажного дома ООО "Новофил" по улице Мазепы, 62. По информации спасателей, он добрался к газовому баллону, который в результате взорвался, и на втором этаже и разрушил межэтажные перекрытия, кровлю и наружную стену здания.

Пожар был ликвидирован на площади 2400 кв.м.

Фото: пожар в Чернигове (dsns.gov.ua)

Напомним, в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании; погибли трое людей.

Также РБК-Украина сообщало, что в одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в многоэтажном доме; правоохранители открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

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