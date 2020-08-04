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У Чернігові у триповерховій будівлі стався вибух

Чернігів, Вівторок 04 серпня 2020 09:51
У Чернігові у триповерховій будівлі стався вибух
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Пожежу ліквідовано на площі 2400 кв.м

Вчора у триповерховій неексплуатуємій будівлі Чернігова сталася пожежа, після чого прогримів вибух. До гасіння було залучено 57 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла на першому поверсі триповерхового будинку ТОВ "Новофіл" по вулиці Мазепи, 62. За інформацією рятувальників, вона дісталась газового балона, який у результаті вибухнув, і на другому поверсі та зруйнував міжповерхові перекриття, покрівлю та зовнішню стіну будівлі.

Пожежу було ліквідовано на площі 2400 кв.м.

Фото: пожежа в Чернігові (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у селі Новий Биків Бобровицького району у Чернігівській області, чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії; загинули троє людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що в одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух.

Крім того, у Києві стався вибух у багатоповерховому будинку; правоохоронці відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

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