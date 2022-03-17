В Чернигове в результате обстрела погибли несколько человек, включая гражданина США

Сегодня российские оккупанты обстреляли Чернигов из тяжелой артиллерии. В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе гражданин США.

"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США", - говорится в сообщении.

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