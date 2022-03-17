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В Чернигове в результате обстрела погибли несколько человек, включая гражданина США

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Чернигов, Четверг 17 марта 2022 14:42
В Чернигове в результате обстрела погибли несколько человек, включая гражданина США Фото: в Чернигове в результате обстрела погибли несколько человек (t.me/nexta_live)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня российские оккупанты обстреляли Чернигов из тяжелой артиллерии. В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе гражданин США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США", - говорится в сообщении.

Правоохранители помогают эвакуировать пострадавших в медучреждения.

На месте происшествия работают следователи полиции города.

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Война России против Украины Чернигов
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