Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Непогода в Чернігові: 50 осіб потребують відселення

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 21:50
Фото: затоплення будинків у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)
Фото: затоплення будинків у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

У місті організований збір коштів постраждалим

Через затоплення житлових будинків у Чернігові близько півсотні містян потребують відселення. Про це повідомляє прес-служба мерії за підсумками засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації.

Так, мер Андрій Черненко заявив, що жителям найбільш постраждалих будинків (по вул. Декабристів, 8 і Текстильників, 23) небезпечно залишатися у своїх оселях. Для них знайшли вільні місця у гуртожитку місцевого будівельного ліцею та навчально-реабілітаційного центру.

Крім того, у зв'язку з непростою ситуацією жителів міста просять мобілізувати всі сили на допомогу постраждалим у результаті затоплення.

Зокрема, організовано збір коштів для дітей і дорослих, який проводиться у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 (вул. Перемоги, 183). Харчування для постраждалих має намір організувати одне з міських комунальних підприємств.

"У звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції і муніципальної варти на період приведення у належний стан цих будинків і вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації", - підкреслюється у повідомленні мерії.

Також зазначено, що для ліквідації наслідків планується залучити місцеві сили Нацгвардії і Залізничного полку.

У мерії зазначають, що зливова каналізація міста давно відпрацювала свій термін експлуатації, на її заміну Чернігову потрібно не менше 20 млрд гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в місті залишаються підтопленими 19 вулиць. Також відбулося часткове знищення стін житлових будинків по вулиці Толстого, 7 і Текстильників, 23.

Непогода в Україні: в "Укрзалізниці" розповіли, як здійснюється рух поїздів Негода в Україні: у Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, є постраждалі
Теги публікації: Гідрометцентр, Чернігів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся