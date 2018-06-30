Непогода в Чернігові: 50 осіб потребують відселення

У місті організований збір коштів постраждалим

Через затоплення житлових будинків у Чернігові близько півсотні містян потребують відселення. Про це повідомляє прес-служба мерії за підсумками засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації.

Так, мер Андрій Черненко заявив, що жителям найбільш постраждалих будинків (по вул. Декабристів, 8 і Текстильників, 23) небезпечно залишатися у своїх оселях. Для них знайшли вільні місця у гуртожитку місцевого будівельного ліцею та навчально-реабілітаційного центру.

Крім того, у зв'язку з непростою ситуацією жителів міста просять мобілізувати всі сили на допомогу постраждалим у результаті затоплення.

Зокрема, організовано збір коштів для дітей і дорослих, який проводиться у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 (вул. Перемоги, 183). Харчування для постраждалих має намір організувати одне з міських комунальних підприємств.

"У звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції і муніципальної варти на період приведення у належний стан цих будинків і вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації", - підкреслюється у повідомленні мерії.

Також зазначено, що для ліквідації наслідків планується залучити місцеві сили Нацгвардії і Залізничного полку.

У мерії зазначають, що зливова каналізація міста давно відпрацювала свій термін експлуатації, на її заміну Чернігову потрібно не менше 20 млрд гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в місті залишаються підтопленими 19 вулиць. Також відбулося часткове знищення стін житлових будинків по вулиці Толстого, 7 і Текстильників, 23.