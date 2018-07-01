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У Чернігові триває ліквідація наслідків підтоплення

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 10:35
Фото: затоплення будинків у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)
Фото: затоплення будинків у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Із зони підтоплення евакуйовані 16 осіб

Тривають роботи по-ліквідації підтоплення в результаті сильної зливи у Чернігові. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Чернігівській області.

"30 червня о 06:30 у м. Чернігові пройшли сильні зливи, внаслідок чого сталося підтоплення 110 домогосподарств та закладів на 40 вулицях міста. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 69 чоловік особового складу Управління ДСНС України у Чернігівській області. За час проведення робіт по відкачуванню підтоплених територій та будинків було підкачано 7 000 куб. метрів води", - повідомили рятувальники.

Також зазначається, що силами відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою двох гумових човнів із зони підтоплення евакуйовані 16 осіб, з яких троє передано медичним працівникам.

"Станом на 06:00 для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу рятувальників міста по вул. Десняка, 60", - додали в прес-службі.

Ліквідація наслідків підтоплення триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через затоплення житлових будинків у Чернігові близько півсотні містян потребують відселення.

Також повідомлялося, що в місті залишаються підтопленими 19 вулиць. Окрім того, відбулося часткове знищення стін житлових будинків по вулиці Толстого, 7 і Текстильників, 23.

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Теги публікації: Чернігів, наводнение, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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