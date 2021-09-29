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В Чернигове поднимут цену на проезд в транспорте: какая стоимость за один билет

Автор: Анастасия Рокитна

Цену на проезд в общественном транспорте Чернигова поднимут с октября. Одна поездка в троллейбусах и автобусах города будет стоить 8 гривен.

Такое решение согласовал исполком городского совета, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт городского совета.

В Чернигове цены на проезд изменили:

  • 8 гривен - предельная стоимость проезда в городских автобусах;
  • 6 гривен - стоимость проезда в троллейбусах Чернигова, при расчете электронным билетом;
  • 4 гривны - для учеников Чернигова, при наличии ученического билета, на период с 1 сентября до 21 июня, проезд в маршрутках и автобусах;
  • 3 гривны - проезд для черниговских школьников, при наличии ученического билета, и использовании электронного билета.

Соответственно вырастет и стоимость месячных проездных билетов:

  • общественный будет стоить 360 гривен;
  • студенческий - 180 гривен;
  • ученический - 90 гривен;
  • для юридических лиц - 405 гривен.
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Чернигов